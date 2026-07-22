Кузбассовца будут судить за хищение 28 млн рублей у пенсионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе направлено в суд уголовное дело о хищении у пенсионеров имущества на сумму свыше 28 млн рублей. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

По данным следствия, с мая 2025 года обвиняемый участвовал в преступной схеме, связанной с хищениями денег у пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или банков и сообщали, что сбережения пенсионеров под угрозой или что они сами подозреваются в финансировании терроризма. Преступники убеждали их передать наличные и ценные вещи курьеру, якобы для декларации денег или под другими предлогами.

Пенсионеры передавали свои сбережения и ценности обвиняемому. Он выполнял роль курьера, оставлял похищенное в условленном месте и забирал часть денег себе в качестве вознаграждения. Жертвами преступников стали восемь человек в возрасте от 69 до 88 лет. У них похитили более 28 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Кемерова для рассмотрения. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.