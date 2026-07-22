В Новокузнецке из-за аварии изменили движение нескольких автобусов

Фото: Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

В Новокузнецке из-за аварийных ремонтных работ на участке дороги у домов № 60 и 64 на улице Разведчиков временно изменили схему движения автобусов. Об этом сообщает Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

Изменения коснулись автобусов №5 (Абашево — Вокзал), №87 (Абашево — Лента), №3 (Абашево — Шолохова-Абашево), №4 (Абашево — Притомский), №345 (Абашево — Трест КМС), №12 (Абашево — Жемчужина) и №13 (Абашево — 5-я ферма).

На время ремонта автобусы будут следовать по новым маршрутам:

- №5 (Абашево — Вокзал) и №345 (Абашево — Трест КМС): по улице Разведчиков до улицы Герцена, затем по Магнитогорской до Мурманской и далее по привычному маршруту.

- №87 (Абашево — Лента): по улице Разведчиков до Герцена, потом по Магнитогорской, на Байдаевское шоссе и дальше по маршруту.

- №4 (Абашево — Притомский): по улице Разведчиков до Герцена, затем по Магнитогорской до Притомского шоссе и далее по маршруту.

- №3 (Абашево — Шолохова-Абашево), №12 (Абашево — Жемчужина) и №13 (Абашево — 5-я ферма): по улице Разведчиков до улицы Герцена, по Магнитогорской до Мурманской и затем по привычному маршруту.

После завершения ремонта движение вернется к обычной схеме. Узнать больше о работе общественного транспорта можно по телефону горячей линии МКУ ЦДС: 740-195.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.