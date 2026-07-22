В Новокузнецке изъяли немаркированный табак и алкоголь на 1 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Новокузнецке полицейские изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Во время операции «Анаконда» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Новокузнецка вместе с госавтоинспекторами остановили автомобиль «Тойота Рав 4». За рулем был 54-летний местный с судимостью. В машине нашли коробки с алкоголем без акцизных марок.

В гаражах, принадлежащих новокузнечанину, оперативники обнаружили еще партию безакцизного алкоголя и сигарет. Всего изъяли 800 бутылок и около 6000 пачек. Злоумышленник планировал продавать их в магазинах города.

Ранее этот горожанин уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Тогда его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сейчас изъятую продукцию отправили на исследование. По его результатам решат, возбуждать ли уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. По ней можно получить до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.