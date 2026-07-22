Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Кузбассе.

В соцсетях появилась информация о том, что в Юрге местные власти не исполнили решение суда о предоставлении субсидий на новое жилье жильцам аварийного дома. Люди вынуждены проживать в аварийных и опасных для жизни и здоровья условиях.

По этому факту СУ СК РФ по Кемеровской области комитет начал проверку. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Кузбассу представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.