Афера с бабушкой-курьером: в Новокузнецке внук предотвратил кражу 1,5 млн рублей у 88-летнего деда

В Новокузнецке внук спас 88-летнего деда, который чуть не лишился 1,5 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

27-етний житель Новокузнецка сообщил в полицию, что неизвестные пытаются похитить 1,5 миллиона рублей у его 88-летнего дедушки. Полицейские разработали операцию по задержанию курьера-мошенника. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

За деньгами приехала пожилая женщина, оказавшаяся 86-летней жительницей Новосибирска. Она прибыла раньше, и внук пенсионера, предотвратив передачу денег, передал ее оперативникам.

Женщину доставили в полицию, где выяснилось, что она сама стала жертвой мошенников и отдала им более 1 млн рублей. Ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о попытке кражи ее денег. Он убедил ее передать деньги в «резервный банк», чтобы сохранить их. После этого женщина направилась в Новокузнецк, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция - 10 лет лишения свободы.

Полицейские также выяснили, что мошенники использовали аналогичную схему для обмана пожилого мужчины. Его внук предотвратил преступление. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция - 10 лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых.

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