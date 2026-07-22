В Кемерове завершилось благоустройство сквера у суда Ленинского района

Фото: администрация города Кемерово.

В сквере у суда Ленинского района в Кемерове завершился очередной этап благоустройства. Теперь здесь есть новые парковые диваны и урны. Об этом сообщает администрация города.

Обновление сквера идет поэтапно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году появилась детская и спортивная площадка с безопасным резиновым покрытием. В 2023 году заасфальтировали дорожки и обновили освещение. Жители Ленинского района поддерживают изменения, регулярно голосуя за улучшение сквера.

В этом году по национальному проекту в Кемерове благоустроят 14 общественных пространств. На многих объектах работы уже завершены.

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