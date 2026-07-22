В Кузбассе девушку оштрафовали за езду на мощном электросамокате без прав

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком полицейские остановили девушку на мощном электросамокате. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы заметили, что она едет с нарушением ПДД. Проверка показала, что электросамокат имеет мощность более 1000 Вт и приравнивается к мопеду. Для управления таким транспортом нужно водительское удостоверение категории «М». Но у 22-летней девушки прав не оказалось.

Полицейские оформили на нее протоколы по двум статьям: управление без прав и нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Общая сумма штрафов может достичь 16 500 рублей.

Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает: перед покупкой электросамоката изучайте его характеристики. Не допускайте детей к управлению мощной техникой, для которого нужны знания ПДД и права.

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