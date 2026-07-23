Карты, фишки, уголовное дело: в Кузбассе накрыли подпольный игорный клуб

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кузбассе завели уголовное дело об организации нелегального игорного заведения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, кузбассовец, действуя в сговоре с другими людьми, незаконно организовал и проводил азартные игры в помещении на улице 10-й микрорайон в Прокопьевске. Они использовали игровое оборудование вне установленной игорной зоны.

Преступную деятельность выявили и пресекли полицейские. Материалы передали в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изъяли игровое оборудование и назначили компьютерно-технические экспертизы. Они устанавливают все обстоятельства преступления и других участников нелегального игорного бизнеса.

Ранее мы писали, что в Кузбассе санавиация спасла 23-летнюю туристку в тайге, а также еще два муниципалитета Кузбасса получат 88 млн рублей.