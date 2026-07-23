Еще два муниципалитета Кузбасса получат 88 млн рублей.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о продолжении финансовой поддержки муниципалитетам.

Так, Чебулинский муниципальный округ по обращению главы получит 58 миллионов рублей. Средства направят на выплату зарплат обслуживающему персоналу и работникам технических служб образовательных учреждений и расчеты за коммунальные ресурсы.

Анжеро-Судженск также получит 30 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на оплату коммунальных услуг и решение местных вопросов.

Напомним, что Березовский получит 158 млн рублей на зарплаты и благоустройство, а также Прокопьевску из областного бюджета выделят 400 млн рублей.

Ранее мы писали, что в честь дня рождения Goodline устроил целый месяц вечеринок для жителей и гостей Кемерова, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.