Березовский получит 158 млн рублей на зарплаты и благоустройство

Фото: архив КП. Фото: Екатерина РОМАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе еще один город получит финансовую помощь из областного бюджета. Как сообщил губернатор Илья Середюк, Березовскому городскому округу будет выделено дополнительно 158 миллионов рублей.

Обращение об оказании поддержки поступило от главы территории Евгения Курапова.

Допсредства будут направлены на зарплату бюджетников, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, ремонт дорог и благоустройство.

Напомним, что Прокопьевску из областного бюджета выделят 400 млн рублей.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.