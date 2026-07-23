В Кемерове держат на контроле ситуацию с топливом

Фото: администрация города Кемерово.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов проверил работу Кузбасской станции скорой помощи на улице Волгоградской. Он убедился, что медицинский транспорт заправляется своевременно и без перебоев. Об этом сообщает администрация города.

Поставки топлива регулярно обсуждают на оперативных штабах под руководством главы региона Ильи Середюка. Дмитрий Анисимов подчеркнул, что первоочередная задача - обеспечить стабильную работу экстренных служб. Также уделяют внимание бесперебойному снабжению топливом транспорта коммунальных, аварийных, дорожных структур и Кемеровской службы спасения. Руководству всех подразделений поручено сразу сообщать о любых проблемах, чтобы их оперативно решать.

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