Инфекция из-за родниковой воды: в Кузбассе спасли пациента с пересаженной почкой

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

38-летний мужчина поступил в Гурьевскую районную больницу с тяжелой кишечной инфекцией. Ситуация была сложной из-за трансплантации почки в прошлом. Инфекция вызвала острую почечную недостаточность. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Благодаря профессионализму врачей и своевременно начатой терапии состояние пациента стабилизировали. Инфекцию победили, почку сохранили. После лечения мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Сам пациент связывает болезнь с родниковой водой. Специалисты напоминают: пейте бутилированную или кипяченую воду. При первых симптомах болезни сразу обращайтесь к врачу. Своевременное лечение предотвратит осложнения.

Ранее мы писали, что проверили скорость интернета в Кемерове - Т2 обогнал всех, а также еще два муниципалитета Кузбасса получат 88 млн рублей.