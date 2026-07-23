В Кузбассе председатель СНТ получил штраф после общения в чате

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В Новокузнецке председатель СНТ оштрафован за распространение личной информации о другом человеке. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчину привлекли ответственности после обращения в прокуратуру одного из членов садового некоммерческого товарищества. Председатель без разрешения разместил его персональные данные в общем чате СНТ, в котором состоят все его члены.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в кемеровской гимназии № 21 появится коворкинг-зона, а также в городе начали ремонтировать дороги на сэкономленные деньги.