В Кузбассе в июле зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

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В Кузбассе за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 9,4%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего в период с 13 по 19 июля в больницы с жалобами на повышенную температуру, насморк и кашель обратились 3,9 тысяч человек.

В лабораториях специалисты исследовали клинический материал больных, и нашли в нем вирусы как негриппозной, так и гриппозной природы.

Ранее мы писали, что в кемеровской гимназии № 21 появится коворкинг-зона, а также в городе начали ремонтировать дороги на сэкономленные деньги.