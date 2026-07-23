Новокузнецкие врачи достали из мозга пациента шариковую ручку

Фото: Первая больница Новокузнецка / ВКонтакте

Необычную находку обнаружили специалисты лучевой диагностики Первой больницы. Во время обследования они увидели на снимках шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа.

Нейрохирурги провели ювелирную операцию, достав инородный предмет. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное.

Как ручка попала в голову мужчины, не уточняется.

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