В Кузбассе девушка подожгла павильон с мороженым, чтобы вернуть деньги

Огнем оказался частично поврежден прилавок, из людей никто не пострадал.

24-летняя жительница Яшкинского округа по указке мошенников подожгла павильон с мороженым и теперь может лишиться свободы на 5 лет. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мошенники три месяца «обрабатывали» молодую женщину в итоге убедили ее «задекларировать» накопления. Жительница Кузбасса передала преступникам более 4 млн рублей. После этого ей пообещали вернуть деньги, но для этого нужно было совершить поджог в Юрге. Женщина приехала в соседний город и бросила в ларек по продаже мороженого несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью. Все свои действия через телефон она демонстрировала куратору в режиме онлайн.

Сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального ФСБ нашли и задержали поджигательницу. Женщина стала фигуранткой дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее мы писали, что в кемеровской гимназии № 21 появится коворкинг-зона, а также в городе начали ремонтировать дороги на сэкономленные деньги.