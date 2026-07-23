В Кузбассе участники запрещенной секты выслушали приговор

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В Прокопьевске осуждены участники запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Установлено, что все фигуранты знали о вступившем в силу решении Верховного Суда о ликвидации «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», тем не менее, продолжили участвовать в собраниях, проводить религиозные обряды и лекции, а также пропагандировать идей организации.

Суд признал последователей виновными в участии в деятельности экстремистской организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), и назначил условное наказание.

Ранее мы писали, что в кемеровской гимназии № 21 появится коворкинг-зона, а также в городе начали ремонтировать дороги на сэкономленные деньги.