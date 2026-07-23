В Кузбассе подорожали лук с картофелем и подешевели яйца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Кемеровостат опубликовал свежие данные о ценах на продукты.
Значительнее всего за неделю в цене выросли лук (4,3%), картофель (4,2%), белокочанная капуста (3,9%), яблоки (3,5%) и морковь (2,7%). Из бакалеи подорожали макароны (3,1%), сахар (2,9%) и свинина (1,5%).
Подешевели мясные консервы для детского питания (2,5%), куриные яйца (2,5%) и рис (1,6%). Среди овощей - помидоры (3,5%), бананы (0,7%) и огурцы (0,6%).
Ранее мы писали, что в Кузбассе девушка подожгла павильон с мороженым, чтобы вернуть деньги, а также новокузнецкие врачи достали из мозга пациента шариковую ручку.