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НовостиОбщество23 июля 2026 7:47

В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды с 24 по 26 июля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове на выходных пройдут массовые проверки на дорогах: сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных за рулем.

Как рассказали в ГАИ города, профилактические мероприятия запланированы на 24-26 июля. Их цель - предотвратить ДТП с тяжкими последствиями и развить у водителей ответственное отношения к соблюдению Правил дорожного движения.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением законодательства и влечет за собой строгую административную и уголовную ответственность», - напомнил врио заместителя начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения г. Кемерово Алексей Халтурин.

Ранее мы писали, что в Кузбассе девушка подожгла павильон с мороженым, чтобы вернуть деньги, а также новокузнецкие врачи достали из мозга пациента шариковую ручку.