В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове на выходных пройдут массовые проверки на дорогах: сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных за рулем.

Как рассказали в ГАИ города, профилактические мероприятия запланированы на 24-26 июля. Их цель - предотвратить ДТП с тяжкими последствиями и развить у водителей ответственное отношения к соблюдению Правил дорожного движения.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением законодательства и влечет за собой строгую административную и уголовную ответственность», - напомнил врио заместителя начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения г. Кемерово Алексей Халтурин.

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