Жителю Кузбасса грозит срок за отданный сыну мотоцикл

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В Кузбассе перед судом предстанет 48-летний мужчина, который давал своему сыну-подростку покататься на мотоцикле. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Кемеровчанин обвиняется по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

С разрешения отца 13-летний школьник катался на мотоцикле марки «Sharmax Power Max 190», пока это не закончилось аварией. 17 мая 2026 года мальчик попал в ДТП около магазина по улице Горноспасательной и получил травмы.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит реальное лишение свободы.

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