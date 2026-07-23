Власти Кузбасса рассказали, где в 2026 году обновят уличное освещение

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе активно обновляют уличное освещение - работа ведется в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса».

Как рассказали в пресс-службе АПК, освещение уже смонтировано в селах Барановка и Глубокое, а также в селе Тараданово и Ильинка.

Сейчас идет монтаж линий освещения с интеллектуальной системой управления протяженностью 1,96 км на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск в селе Боровково. Завершить работы планируется в августе 2026 года.

Кроме того, подрядчик приступил к устройству освещения на туристических маршрутах, проходящих через поселок Чугунаш. Это участки дорог Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол, а также Чугунаш — СТК «Шерегеш». Их сдадут в декабрн.

В планах - установка освещения в поселке станции Ерунаково, селе Вишневка, селе Калачево, а также пгт Инской и пгт Крапивинский. Часть объектов планируется завершить до конца этого года, остальные – в начале следующего.

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