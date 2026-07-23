В Новокузнецке в День Военно-морского флота пройдет парад

Фото: архив КП. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Новокузнецке состоится празднование Дня Военно-морского флота - в этом году он пройдет под девизом: «В сердце флага — единство флота». Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

В 11:30 на Театральной площади перед Драмтеатром начнется концертная программа. В 12:00 колонна служащих и ветеранов флота пройдет тождественным маршем по улице Кирова к Мемориалу Славы, где состоится церемония возложения цветов.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

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