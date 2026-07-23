В Кузбассе мужчина выплатит 100 тысяч рублей за нападение на полицейского

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В Кузбассе оштрафовали 37-летнего жителя Новосибирской области, который напал на полицейского. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Мужчина, работающий вахтовиком в Красноярском крае, в мае этого года возвращался на поезде домой и в дороге немного перебрал со спиртным. Начал скандалить, нецензурно выражаться, мешать другим пассажирам. В итоге в Мариинске дебошира сняли с поезда и доставили в линейный отдел полиции для составления административного протокола.

Когда вахтовика отпустили, он увидел на привокзальной площади сотрудника полиции, который снимал его с поезда. Скандалист подбежал к нему и ударил кулаком по лицу. После этого житель Новосибирской области снова оказался в отделе полиции, но уже как подозреваемый по уголовному делу.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

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