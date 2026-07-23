Глава СКР поручил ускорить расследование дела о невыплате зарплаты в Кузбассе

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам организации в поселке Рудничном Анжеро-Судженского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом послужило обращение местной жительницы в приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте». По словам женщины, ей и другим работникам перестали платить заработную плату с июля прошлого года. Несмотря на возбуждение уголовного дела, деньги так и не вернули. А в июле этого года сотрудников уведомили о расторжении трудовых договоров.

В центральный аппарат ведомства будет доложено о результатах расследования дела, а также принимаемых мерах к реализации прав сотрудников организации на вознаграждение за труд.

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