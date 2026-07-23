Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе усилят работу по противодействию терроризму в информационной сфере. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк по итогам межведомственного совещания.

По его словам, все чаще жертвами вербовки иностранных спецслужб становятся молодые люди. Поэтому в регионе выработали решения, которые помогут сделать более эффективным противодействие таким попыткам. Были учтены рекомендации Национального антитеррористического комитета, озвученные официальным представителем ведомства Андреем Пржездомским, а также ФСБ и прокуратуры.

«Ключевое - будем проводить информационную работу, чтобы снабдить наших молодых земляков знаниями о том, какие уловки использует враг и к каким последствиям может привести сотрудничество с ним», - сообщил глава региона.

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