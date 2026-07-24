Трех жителей Томска осудили за кражу 2 млн рублей у кузбассовцев

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Осинниках суд признал трех жителей Томска виновными в мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Аферисты – их личности еще не установлены – по телефону уговорили пенсионеров «задекларировать» свои сбережения. За деньгами приехал курьер – житель Тоской области. Один его приятель выполнял роль водителя, второй – координировал все действия.

Суд приговорил курьера к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, водителя — к 3 годам 3 месяцам. А координатора, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей - к 4 годам 9 месяцам лишения свободы.

Кроме того, мужчины обязали вернуть пострадавшим ущерб в сумме 1 945 000 рублей (часть они уже возместили).

Ранее мы писали, что в Кузбассе у мужчины случайно нашли серьезные заболевания, а также в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа.