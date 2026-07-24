Экс-управляющий Южно-Кузбасской ГРЭС получил 3 года колонии

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Калтане состоялся суд над бывшим руководителем ПАО «ЮК ГРЭС» - мужчина признан виновным в оказании небезопасных услуг и причинении ущерба на сумму свыше 35,6 млн рублей. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Установлено, что из-за действий управляющего директора без тепла зимой остались более 2,5 тысячи жителей Осинников и более 800 потребителей в Калтане. Кроме того, мужчина передавал ложные данные об объемах водозабора из Кондомы, что позволило предприятию значительно меньше платить за пользование водным объектом.

Суд назначил экс-директору лишение свободы сроком на три года три месяца. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

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