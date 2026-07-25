В Кузбассе число пострадавших от клещей превысило 25 тысяч

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В Кузбассе с начала весны в больницы с укусами клещей обратились 25 257 человек, в том числе 5 039 детей и подростков. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В 34 % паразитов, снятых с кузбассовцев, был обнаружен возбудитель боррелиоза, в 3,4 % – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 3,2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 2,1 % - вирус клещевого энцефалита.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.