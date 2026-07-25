В Кузбассе подростки запустили ночью аттракционы в парке

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске трое подростков в возрасте 13-15 лет ночью проникли на территорию городского парка и устроили катание на аттракционах. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Школьники, состоящие на профилактическом учете в полиции, дождались, когда парк закроется, а затем перелезли через забор и начали хулиганить: запустили несколько каруселей, надули батут, попытались вскрыть окно киоска с фастфудом. Спугнул нарушителей охранник.

Полицейские разыскали подростков и составили на их родителей протоколы за неисполнение обязанностей и воспитанию детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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