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НовостиЧто происходит25 июля 2026 11:41

В Кузбассе подростки запустили ночью аттракционы в парке

В Кузбассе подростки устроили ночное катание на аттракционах в парке
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске трое подростков в возрасте 13-15 лет ночью проникли на территорию городского парка и устроили катание на аттракционах. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Школьники, состоящие на профилактическом учете в полиции, дождались, когда парк закроется, а затем перелезли через забор и начали хулиганить: запустили несколько каруселей, надули батут, попытались вскрыть окно киоска с фастфудом. Спугнул нарушителей охранник.

Полицейские разыскали подростков и составили на их родителей протоколы за неисполнение обязанностей и воспитанию детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.