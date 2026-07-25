Глава СКР заинтересовался аварийным мостом в Кузбассе

Фото: архив КП. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащей транспортной инфраструктуре в пгт Мундыбаш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители поселка обратились в приемную председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте». Они рассказали, что переправа через реку Тельбес на улице Советской находится в аварийном состоянии из-за разрушающихся конструкций. Проезд машин и передвижение пешеходов по мосту небезопасны. А альтернативной обходной дороги у жителей фактические нет, так как она не оборудована тротуарами, а грунтовое полотно после дождей размывается.

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о предварительных результатах расследования, а также принимаемых мерах для улучшения ситуации.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.