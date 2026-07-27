В Кузбассе нетрезвого водителя поймали после сообщения от его супруги

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке нетрезвого водителя задержали после сообщения от его супруги. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Пьяный мужчина отправился кататься не один, а с трехлетним сыном. Причем, посадил малыша в салон сына без автокресла. Мать мальчика была вынуждена обратиться за помощью к правоохранителям.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя. Мужчина с виду, действительно, был нетрезв. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

При проверке документов выяснилось, что горе-отец уже был лишен прав за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по уголовной статье за повторное вождение в состоянии опьянения.

Также на водителя составили административные протоколы за неправильную перевозку детей и отказ от медосвидетельствования. Автомобиль помещен на стоянку временного задержания.

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