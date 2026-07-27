В Кузбассе врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Врач-уролог Промышленновской районной больницы Сергей Черников во время диспансеризации выявил у пациентов несколько серьезных патологий: новообразование мочевого пузыря, предстательной железы, а также случаи аденомы простаты 2-й степени. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса.

Все мужчины проходили плановый осмотр и не имели никаких жалоб. Сейчас один из них уже прооперирован, остальные взяты под наблюдение и получают терапию.

«Заболевания обнаружены на ранних стадиях, что позволило своевременно начать лечение», - подчеркнул глава минздрава.

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