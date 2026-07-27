В Кузбассе мужчина избил до смерти прохожего

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В Киселевске местного жителя будут судить по обвинению в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса и СК РФ по Кемеровской области.

В мае этого года пьяный рецидивист поссорился с прохожим. В ходе конфликта он жестоко избил мужчину, после чего скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Житель Киселевска не признал вину в преступлении. Его дальнейшую судьбу определит суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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