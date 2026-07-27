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НовостиЧто происходит27 июля 2026 2:47

Упала и попала под трамвай: в Кузбассе женщина отсудила 250 тысяч рублей за травму

В Кузбассе пострадавшая в ДТП отсудила у «Горэлектротранса» 250 тысяч рублей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске пострадавшая от наезда трамвая женщина отсудила у «Горэлектротранса» 250 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Два года назад горожанка, гуляя с собакой, упала на трамвайные пути и не смогла подняться. Водитель трамвая не успела затормозить и наехала на женщину. В результате та получила множественные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Пострадавшая потребовала с МУП «Горэлектротранс», которому принадлежит трамвай, возместить ей моральный ущерб. Суд встал на сторону горожанки.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а также врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации.