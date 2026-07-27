В Кузбассе врачи заменили тазобедренный сустав 96-летней старушке

Фото: минздрав Кузбасса.

В Прокопьевске врачи заменили тазобедренный сустав 96-летней старушке. Об этом сообщили в минздраве региона.

Пожилая женщина сломала шейку бедра и могла до конца жизни остаться обездвиженной. Чтобы этого не произошло, травматологи-ортопеды провели сложную операцию, которая в таком возрасте связана с высокими рисками.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Команда специалистов выполнила эндопротезирование максимально быстро и щадяще, минимизировав кровопотерю и время наркоза. Это позволило избежать осложнений на сердце и сосуды.

Сейчас пациентка идет на поправку.

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