Еще один город Кузбасса получит дополнительную финансовую поддержку

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Осинники получат дополнительную финансовую поддержку в размере 155 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Средства выделены по обращению главы округа Максима Либера. Они будут направлены на зарплату бюджетникам, благоустройство и содержание дорог, взносы за капремонт для бюджетных учреждений, расположенных в многоквартирных домах, обеспечение работы городского электротранспорта, а также социальные выплаты.

Ранее дополнительное финансирование получили еще ряд территорий, в том числе Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Чебулинский округ.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а также врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации.