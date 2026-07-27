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НовостиЭкономика27 июля 2026 3:43

Еще один город Кузбасса получит дополнительную финансовую поддержку

Средства пойдут на зарплаты бюджетникам, благоустройство дорог и соцвыплаты
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Екатерина РОМАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осинники получат дополнительную финансовую поддержку в размере 155 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Средства выделены по обращению главы округа Максима Либера. Они будут направлены на зарплату бюджетникам, благоустройство и содержание дорог, взносы за капремонт для бюджетных учреждений, расположенных в многоквартирных домах, обеспечение работы городского электротранспорта, а также социальные выплаты.

Ранее дополнительное финансирование получили еще ряд территорий, в том числе Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Чебулинский округ.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а также врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации.