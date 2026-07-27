Жители кузбасского города остались без воды из-за аварии

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В Анжеро-Судженске произошло аварийное отключение гидроузла, из-за чего временно без холодной воды остались жители Северного района. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ажичаков.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Специалистам необходимо заменить запорную арматуру диаметром 400 мм.

«Специалисты делают все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить подачу водоснабжения», - отметил глава территории, не уточнив ориентировочное время возобновления ресурса.

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