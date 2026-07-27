В Кемерове грабитель украл из магазина коробку с деньгами

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Центральном районе Кемерова неизвестный ограбил продуктовый магазин – полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Об инциденте рассказали в ГУ МВД Кемеровской области.

Мужчина подошел к торговому павильону под видом покупателя и, когда продавец отошла за товаром, перевалился через прилавок и схватил коробку с выручкой – в ней лежало 3 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся, хоть сотрудница и попыталась остановить его.

Полицейские нашли преступника – им оказался ранее судимый за грабеж и кражу 36-летний местный житель. Он стал фигурантом нового уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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