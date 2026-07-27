Губернатор Кузбасса поручил главам территорий открыть комментарии в «Максе»

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк призвал глав городов открыть комментарии в мессенджере МАХ. Вопрос обратной связи с жителями был поднят сегодня на аппаратном совещании в правительстве региона.

«Ситуация непростая — кузбассовцев волнуют доступность топлива, воздушные атаки на регионы страны. Потому так важно быть честными и открытыми с людьми. Не только рассказывать о работе, которую ведем, но и видеть запросы граждан. Это поможет нам сохранить сплоченность и единство», - отметил глава региона.

Сам губернатор открыл комментарии в своем аккаунте на прошлой неделе и уже получил сотни обращений от жителей. Он отметил, что руководителям на местах необходимо последовать его примеру, чтобы видеть объективную картину и оперативно реагировать на сообщения кузбассовцев.

После призыва губернатора комментарии в мессенджере МАХ уже открыли главы Кемерова и Новокузнецка.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а также врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации.