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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:35

В Кемерове мужчина ограбил прохожего из-за отказа дать ему зажигалку

В Кемерове задержали налетчика, который совершил разбойное нападение на прохожего
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали 35-летнего налетчика с пистолетом, который ограбил прохожего. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой нападения стал 25-летний парень. На улице к нему подошел неизвестный и попросил дать зажигалку. Услышав отказ, мужчина достал пневматический пистолет и, направив его в живот парню, забрал вейп. Сумма ущерба составила около 1 000 рублей.

Налетчик был задержан по горячим следам. Украденный вейп он планировал сдать в комиссионный магазин, но не успел.

Мужчина стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь, а также в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.