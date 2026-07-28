В Кемерове завели уголовное дело после скандального видео из детдома

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В Кемерове возбудили уголовное дело после публикации скандального видео из детского дома в Заводском районе. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошел, когда подросток попросил воспитателей вернуть ему паспорт, хранящийся в учреждении. На кадрах запечатлено, как несколько женщин ссорятся с юношей на ходунках, а затем одна из них толкает его. Парень падает.

В следкоме Кузбасса сообщили, что после проверки информации было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее мы писали, что в Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь, а также в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.