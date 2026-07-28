Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе число воспитанников детских домов сократилось на 31%. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Ильи Середюка с общественницей, председателем общероссийской организации «Фонд защиты детей» Марией Львовой-Беловой.

По словам гостьи, Кузбасс бьет все рекорды по проекту «Вызов»: руководством страны ставилась задача до конца 2026 года снизить на 25% количество детей, проживающих в детских домах, в приютах, в домах ребенка. Кемеровская область уже превысила этот показатель.

«Наша главная задача — сделать все возможное, чтобы ребенок рос в родной семье. Для этого объединили усилия органов власти, социальных служб, системы образования и здравоохранения. Это приносит результаты. За три года в кровные семьи вернулись почти две тысячи детей, еще 465 детей обрели замещающие семьи», - сообщил глава региона.

Также на встрече осуждался вопрос создания в Кузбассе филиала «Фонда защиты детей».

Ранее мы писали, что в Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь, а также в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.