В Кузбассе определено порядка 5 тысяч укрытий на случай беспилотной атаки

Фото: прямой эфир.

В Кузбассе сформировано порядка 5 тысяч укрытий на случай атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в ходе прямого эфира 28 июля.

По его словам, разработана интерактивная карта убежищ, которая постоянно обновляется. Особое внимание - образовательным учреждениям: в каждой школе и детском саду должны быть места, где дети смогут временно укрыться на случай воздушной тревоги.

«Мы разработали региональный стандарт, как должно выглядеть укрытие: сухим, чистым свободным от громоздких предметов. Там должен быть необходимый запас воды и аптечка», - рассказал Илья Середюк.

Он также поручил обозначить на карте укрытий места размещения аптечек.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь, а также в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.