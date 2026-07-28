В Прокопьевске суд продлил арест подросткам, которые зарезали 36-летнюю женщину

В Прокопьевске суд продлил арест школьнице, которая вместе с приятелем жестоко убила свою мать. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Оба подростка обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, 1 декабря 2025 года парочка, вооружились ножами, забила до смерти 36-летнюю женщину – мать девочки.

Суд в декабре заключил несовершеннолетних под стражу. Сейчас арест подросткам продлили до 2 октября 2026 года.

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