В Кемерове временно закроют движение по двум улицам

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове ограничат движение автомобилей из-за проведения велогонки. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, 31 июля, закроют для проезда Леснополянское шоссе от виадука на Журавлевы горы до виадука по улице Терешковой. Ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00.

Фото: администрация г. Кемерово.

На это время изменится путь следования автобусов № 170э, № 171э, № 172э, № 173э. В сторону Лесной поляны они поедут как и раньше, а обратно - через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

На следующий день, 1 августа, машины не смогут проехать по проспекту Комсомольскому (от проспекта Ленина до проспекта Химиков). Ограничения также вводятся с 09:00 до 15:00.

В это время автобусы № 19 поедут по маршруту: пр. Ленина, пр. Ленинградский, пр. Химиков, до остановки № 1 в прямом и обратном направлениях.

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