В Кузбассе создадут региональный «Клуб 2050»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе создадут отделение всероссийского интеллектуального «Клуба 2050». Об этом губернатор Илья Середюк договорился с учредителем института «Царьград» Константином Малофеевым.

«Это дискуссионная площадка, на которой эксперты из разных сфер и отраслей смогут обсудить различные сценарии угроз и вызовов, которые стоят перед нашим регионом и страной. У такого формата общения есть огромный потенциал — он позволяет выработать стратегические решения, которые помогут действовать на упреждение, а не бороться с последствиями», - рассказал Илья Середюк.

Общественный совет «Клуба 2050» в Кузбассе возглавит митрополит Аристарх.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь, а также в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.