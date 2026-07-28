В Кузбассе две женщины погибли в ДТП на кладбище

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке два человека погибли в одиночном ДТП на Старокузнецком шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла на территории Кузнецкого кладбища. 38-летняя женщина-водитель за рулем «Хавэйл F7» не справилась с управлением и врезалась в дерево на обочине. В результате погибла сама виновница ДТП, а также ее 43-летняя пассажирка. В салоне находилась еще одна женщина – она получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в кемеровском музее ИЗО провели учебную эвакуацию на случай угрозы БПЛА, а также в Кемерове временно закроют движение по двум улицам.