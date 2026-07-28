В Кемерове проверку прошли 94% теплосетей

Фото: архив КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове жителям трех районов начали возвращать горячую воду после гидравлических испытаний. Об этом сообщили в СГК Кузбасса во вторник, 28 июля.

Проверки теплосетей проводились одновременно на правом и на левом берегу. С 14 по 27 июля - в Центральном и Ленинском районах, с 15 по 28 июля — в Кировском. Часть жителей получили горячую воду еще вчера. Сейчас продолжается поэтапный запуск ресурса в другие жилые дома.

Последний 4-й этап испытаний пройдет с 4 августа по 17 августа и затронет теплосети поселка Металлплощадка, а также несколько домов Ленинского района.

На данный момент проверку прошли 94% теплосетей Кемерова.

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