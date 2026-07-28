Подал документы в магистратуру: губернатор Кузбасса рассказал, как программа «СВОи Герои. КуZбасс» помогает найти участникам новый путь

Фото: пресс-служба АПК.

Программа «СВОи Герои. КуZбасс» помогает участникам найти новый путь в жизни. Пример тому - Андрей Савельев, который подал документы в магистратуру КемГУ. О судьбе кузбассовца рассказал губернатор Илья Середюк в своих соцсетях.

За плечами кадрового военного Андрея Савельева более двадцати лет военной службы. На СВО он отправился в качестве командира зенитного ракетного дивизиона – прикрывал бойцов от авиаударов. Во время одной из боевых задач получил тяжелую травму.

Сейчас Андрей - координатор Госфонда «Защитники Отечества», а также участник региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс». Как и многим другим, программа помогла ему увидеть перспективы дальнейшего профессионального роста. Андрей Савельев продолжит обучение в КемГУ по направлению «Экономическая и финансовая стратегия».

Ранее мы писали, что в Кузбассе две женщины погибли в ДТП на кладбище, а также в кемеровском музее ИЗО провели учебную эвакуацию на случай угрозы БПЛА.