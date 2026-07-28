Погода в Кузбассе 29 июля 2026 года: дожди, грозы и туманы

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В Кузбассе 29 июля 2026 года ожидается теплая погода, но дождливая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер будет северно-западный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах - туманы.

Погода в Кемерове 29 июля 2026 года

В Кемерове ночью температура воздуха составит +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер будет северно-западный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ранее мы писали, что в Кузбассе две женщины погибли в ДТП на кладбище, а также в кемеровском музее ИЗО провели учебную эвакуацию на случай угрозы БПЛА.