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НовостиОбщество28 июля 2026 18:00

Погода в Кузбассе 29 июля 2026 года: дожди, грозы и туманы

В Кузбассе 29 июля ожидается теплая, но дождливая погода
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 29 июля 2026 года ожидается теплая погода, но дождливая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер будет северно-западный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах - туманы.

Погода в Кемерове 29 июля 2026 года

В Кемерове ночью температура воздуха составит +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер будет северно-западный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ранее мы писали, что в Кузбассе две женщины погибли в ДТП на кладбище, а также в кемеровском музее ИЗО провели учебную эвакуацию на случай угрозы БПЛА.